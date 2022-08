Venerdì 5 agosto 2022 - 13:19

Roma, intesa associazione dentisti e XII Municipio su salute orale

Con l'obiettivo di promuovere un'offerta socio-sanitaria

Roma, 5 ago. (askanews) – Il presidente di Andi Roma (Associazione Nazionale Dentisti Italiani Sezione Provinciale di Roma), Gilberto Triestino e il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, hanno definito un Protocollo d’Intesa, della durata di tre anni, che ha l’obiettivo di promuovere l’offerta socio-sanitaria nel XII Municipio, con una particolare attenzione alla salute orale.L’accordo prevede una serie di interventi, ad ampio raggio, indirizzati a tutta la popolazione del territorio municipale, così articolati: l’avvio di azioni di promozione diretta e/o di supporto, volte al benessere dei cittadini; la realizzazione, effettuata congiuntamente, con il coinvolgimento delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado, di eventi di formazione e informazione, di campagne di sensibilizzazione e di progetti di prevenzione sui temi della salute orale; il coordinamento e l’integrazione delle iniziative e degli interventi municipali già esistenti, di promozione e prevenzione della salute orale; la promozione di incontri congiunti con i rappresentanti delle associazioni dei pazienti, dei cittadini e dei consumatori del Municipio XII con i referenti ANDI Roma; lo scambio di informazioni sulla situazione dei servizi sanitari territoriali e del relativo fabbisogno da parte dei cittadini; la promozione di attività di ricerca sul territorio municipale riguardo le abitudini alimentari, di igiene orale e la salute del cavo orale dei cittadini.Tutti gli odontoiatri, in qualità di presidii di medicina preventiva e sociale, saranno invitati a partecipare come educatori sanitari ad un programma congiunto con il Municipio Rm12 finalizzato alla divulgazione ed insegnamento nel territorio delle prevenzione e delle tecniche di igiene orale.Il Protocollo d’Intesa è aperto al coinvolgimento e alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati che intendano aderirvi e ne condividono i contenuti.“Con questo Protocollo, aperto a tutti gli odontoiatri anche i non iscritti a Andi Roma, intendiamo dare una risposta di collaborazione alle esigenze di cultura sanitaria e di prevenzione della nostra città”, afferma il presidente di Andi Roma, Gilberto Triestino.“Specie dopo la pandemia c’è grande voglia di salute nella cittadinanza, e i programmi di prevenzione sui principali argomenti legati al benessere della persona possono rappresentare, a nostro giudizio, la risposta vincente – aggiunge il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti -. Per tale motivo la firma di questo protocollo con ANDI aggiunge un ulteriore tassello al percorso intrapreso da questa amministrazione finalizzato a rimettere al centro le persone e il loro benessere, portando la prevenzione al cittadino e non viceversa, secondo il concetto di ‘benessere di prossimità’, politica inaugurata da questo Municipio”.