Mercoledì 3 agosto 2022 - 08:04

Della Valle lancia Opa volontaria su Tod’s per delisting da Milano

Sul 25,55% del capitale. Corrispettivo 40 euro per azione

Milano, 3 ago. (askanews) – La famiglia Della Valle, attraverso DeVa Finance, società interamente detenuta dalla finanziaria DI.VI. controllata indirettamente da Diego Della Valle, ha promosso un’Opa volontaria su Tod’s, per procedere al delisting dalla Borsa di Milano. E’ quanto si legge in una nota del gruppo calzaturiero di lusso.DeVa finance pagherà un corrispettivo di 40 euro per ogni azione che aderirà all’Opa volontaria. L’offerta riguarda 8.453.727 azioni rappresentative del 25,55% del capitale. Ieri il titolo a Piazza Affari aveva chiuso a 33,4 euro. L’offerta è promossa di concerto con Delphine, società di Arnault Bernard, che resterà socio con la sua quota attuale (rappresentative del 10,00% del capitale).