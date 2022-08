Lunedì 1 agosto 2022 - 14:48

Amazon: operativo il centro di distribuzione di San Salvo in Abruzzo

Previsti 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni

Milano, 1 ago. (askanews) – E’ ufficialmente operativo il nuovo centro di distribuzione Amazon di San Salvo, in provincia di Chieti, il decimo in Italia per il colosso dell’e-commerce. La struttura prevede la creazione di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni.Il nuovo centro di distribuzione ha ricevuto oggi il suo primo prodotto: una guida di viaggio per Abruzzo e Molise. “Siamo felici di confermare la nostra volontà di continuare ad investire nel Paese con l’apertura del nostro decimo centro di distribuzione in Italia”, ha commentato Lorenzo Barbo, Responsabile di Amazon Italia Logistica. “Abbiamo investito molto in questi dieci anni, raggiungendo oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato a cui se ne aggiungeranno altri 3.000 entro la fine dell’anno in circa 60 siti in tutto il Paese. Sono orgoglioso di ricordare che offriamo a tutti i nostri dipendenti, sin dal Day One, un livello di retribuzione tra i più alti del settore oltre a un rilevante pacchetto di benefit, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo. Il nostro impegno però non si esaurisce qui. Grazie al dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali, cerchiamo sempre di individuare iniziative che possano dare un supporto concreto al territorio. Questa volta siamo felici di sostenere la comunità locale con la donazione di un parco giochi inclusivo a San Salvo”.“Questa nuova apertura rappresenta un punto di svolta per le politiche occupazionali e per la crescita economica del territorio, per il rilancio di un’area che dalla presenza di grandi industrie ha avuto nei decenni scorsi la spinta decisiva per crescere”, ha commentato Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo. “Non c’è dubbio che in tutto l’Abruzzo e in particolare nella provincia di Chieti, la presenza di queste grandi aziende ha anche aiutato a salvare le aree interne perché molti hanno potuto continuare a vivere nei loro paesi all’interno del territorio avendo a pochi km di distanza un’occupazione sicura e questo ha contribuito a mantenere un equilibrio importante. Noi partecipiamo come Regione a questa inaugurazione anche con una sottile punta di orgoglio. Entrano oggi le prime centinaia di persone a lavorare e auspichiamo che l’obiettivo di raggiungere i mille occupati arrivi ben prima dei tre anni”.