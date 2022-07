Sabato 30 luglio 2022 - 14:49

Roma, Unindustria: via Veneto riqualificata con impegno imprese

Firmata intesa con il Municipio I

Roma, 30 lug. (askanews) – Gli imprenditori di Unindustria hanno firmato un’intesa con il Municipio I per valorizzare e riqualificare via Veneto puntando alla lotta al degrado. “Il documento firmato con la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi dimostra la volontà degli imprenditori di volersi mettere in gioco per il rilancio della città. Il prossimo 5 settembre ci sarà il primo tavolo operativo per pianificare insieme attività congiunte”. Lo dichiara Fausto Palombelli, presidente della sezione Industria del turismo e del tempo libero di Unindustria in un’intervista al Messaggero.“L’intenzione è quella di chiedere di fare direttamente noi la manutenzione del verde a via Veneto. Poi vorremmo proporre di ridisegnare la viabilità dei pullman turistici, mettere una segnaletica ad hoc e un arredo urbano facilmente identificabile con la zona. Vorremmo fare di questa piccola area un modello operativo da replicare. Partiamo da via Veneto, il salotto della città, ma vorremmo proporlo a via Sistina, Villa Borghese e Monti”.“Imprese e pubblica amministrazione possono collaborare per frenare il degrado. Il turismo dopo la pandemia è ripartito e lo dimostrano l’aumento del numero dei biglietti dei voli aerei e le prenotazioni degli alberghi di Roma e del Lazio. L’Expo 2030, poi, può cambiare il volto della città: focalizzerebbe nuovi investimenti. Senza contare gli effetti che porterà il Giubileo del 2025 e quello straordinario del 2033. Vogliamo avviare quest’esperimento su via Veneto per fare in modo che quando verranno gli ispettori internazionali per giudicare la candidatura di Roma possano apprezzare al meglio il territorio. Oggi offriamo una città con oggettivi problemi ma che sta ripartendo e che ha un aspetto iconico. Pezzettino dopo pezzettino vogliamo rimettere insieme la città puntando al decoro del territorio, anche perché ci sono imprenditori che continuano a credere a Roma”.“La Capitale, dunque, può essere protagonista di una nuova fase di rilancio. La sensazione che abbiamo è che ci sia la volontà di uscire dall’immobilismo. Intanto noi mettiamo il booster al decoro. Vogliamo dare un piccolo contributo per risolvere il problema. Entro fine anno sicuramente noteremo gli effetti, quando sarà messa in pista qualche misura. Sarà molto importante anche perché gli imprenditori li vedranno immediatamente, a pochi metri da dove lavorano”.