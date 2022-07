Sabato 30 luglio 2022 - 11:43

Roma, approvati interventi per il progetto “Grande Maxxi”

I ministri Giovannini e Franceschini firmano decreto

CONDIVIDI SU:





















Roma, 30 lug. (askanews) – Il ministro della Cultura, Dario Franceschini e il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, hanno firmato il decreto che prevede la realizzazione degli interventi Maxxi Hub e Maxxi Green, da realizzare nell’ambito del progetto “Grande Maxxi”, cioè l’ampliamento e la trasformazione della sede di Roma del museo nazionale dedicato alle arti del XXI secolo in un’ottica di sostenibilità ambientale e di innovazione. In particolare, viene previsto il finanziamento del progetto, a valere sul bilancio del Mims, per complessivi 20 milioni di euro sul periodo 2022-2026. Le modalità di attuazione degli interventi saranno stabilite con disciplinari ad hoc stipulati tra il Mims e la Fondazione MAxxi.Il progetto “Grande Maxxi” comprende, tra l’altro, la realizzazione di un polo di ricerca che sperimenti il rapporto tra architettura, arte, scienza e intelligenza artificiale, di un centro d’eccellenza per il restauro del contemporaneo, nuovi spazi per la formazione, depositi intelligenti e accessibili, un nuovo spazio di verde urbano con orti produttivi, la trasformazione del sistema energetico con l’obiettivo di conseguire la carbon neutrality, l’abbattimento di ogni barriera fisica, sensoriale e digitale nell’accesso al Museo. (segue)