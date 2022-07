Giovedì 28 luglio 2022 - 07:05

Lavoro, Landini: a ottobre in piazza qualsiasi sarà il governo

"Non cambia se interlocutore sarà Meloni o Letta"

Roma, 28 lug. (askanews) – In piazza subito dopo le elezioni, “qualsiasi sarà il governo”, dice il leader della Cgil Maurizio Landini a La Stampa parlando dell’iniziativa programmata per l’8 e 9 ottobre.“Ci avevamo già pensato prima della crisi di governo, perché stavolta vogliamo mettere in chiaro le nostre proposte, prima che si inizi a lavorare sulla legge di bilancio, visto che in passato ci siamo trovati a ricevere pacchetti già confezionati” e “per noi non cambia se l’interlocutore sarà Meloni o Letta o chiunque altro, le nostre sollecitazioni saranno quelle, frutto di un confronto nei territori, con i cittadini e i lavoratori, che faremo nel mese di settembre, anche in preparazione al nostro congresso. Ho annunciato ora questa iniziativa, proprio per evitare ambiguità”.