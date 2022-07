Giovedì 28 luglio 2022 - 20:57

Algeria, Niger e Nigeria rilanciano il gasdotto transahariano

Firmato oggi il memorandum di intesa

Roma, 28 lug. (askanews) – I ministri dell’Energia di Algeria, Nigeria e Niger hanno firmato oggi un memorandum di intesa per dare attuazione al progetto Trans-Saharan Gas Pipeline, il gasdotto transahariano di oltre 4.000 chilometri che collega i tre Paesi. Lo riporta l’agenzia di stampa algerina Aps, precisando che la firma è avvenuta nel corso della terza riunione ministeriale dei tre Paesi sul progetto tenuta oggi ad Algeri.“Il documento firmato oggi mira a portare avanti la realizzazione del Trans-Saharan Gas Pipeline”, ha dichiarato il ministro algerino, Mohamed Arkab, mentre l’omologo nigeriano, Timipre Sylva, ha sottolineato che “la firma del protocollo d’intesa è una conferma della volontà dei paesi africani di lavorare insieme per realizzare grandi progetti”.“Ci siamo incontrati a Niamey, poi ad Abuja e oggi in Algeria, abbiamo firmato un memorandum d’intesa per lavorare insieme alla realizzazione di questo progetto”, ha aggiunto Sylva. La Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP) dovrebbe collegare i pozzi nigeriani all’Algeria, attraversando il Niger, e potrebbe così facilitare l’invio di gas in Europa, attraverso le connessioni già esistenti con l’Algeria.Sim/Int2