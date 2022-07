Mercoledì 27 luglio 2022 - 17:45

Toscana, aggiornate norme regionale per utilizzo fonti idriche

Modificati alcuni articoli della legge regionale 38 del 2004

Firenze, 27 lug. (askanews) – Sono state aggiornate le norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. L’atto, approvato a maggioranza, va a modificare alcuni articoli della legge regionale 38 del 2004 che non sono più state oggetto di revisione dal 2009 ad oggi.Gli adeguamenti sono relativi ai collegamenti con materie urbanistiche e ambientali, sulle quali sono stati introdotti elementi innovativi nell’ordinamento normativo sia nazionale che regionale, compresa la valutazione di impatto ambientale.Altri adeguamenti si sono resi necessarie a seguito della legge 56/2014 che ha traferito le competenze dalle Provincie alle Regioni, in particolare in materia di genio civile e a seguito di modifiche intervenute nella struttura organizzativa della Regione.La modifica più sostanziale della norma riguarda i nuovi istituti previsti dalla legge fallimentare. A seguito del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si introduce la possibilità, da parte del comune competente, di non pronunciare la decadenza della concessione di coltivazione del giacimento di acque minerali, di sorgente e termali, nei casi il concessionario sia un’impresa commerciale che faccia ricorso a una procedura di composizione della crisi. Infine, sono state inserite nuove norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.