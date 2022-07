Martedì 26 luglio 2022 - 16:04

Toscana, completati i lavori di Open Fiber a Gambassi Terme

Eseguiti con 1,4 milioni di fondi Fesr

Firenze , 26 lug. (askanews) – L’assessore regionale alle infrastrutture digitali della Toscana, Stefano Ciuoffo, ha illustrato questa mattina, insieme al sindaco Paolo Campinoti e al rappresentante di Open Fiber, presso il Comune di Gambassi Terme (FI) il completamento dei lavori di connessione alla banda ultra larga che permetterà ai cittadini e imprese di navigare in internet a 1000 megabit al secondo.I lavori a Gambassi Terme, eseguiti con 1.424.066,7 euro di fondi Fesr, sono stati completati e la nuova rete in fibra ottica conta 112 km e connetterà 3152 unità immobiliari nelle aree di intervento di Gambassi Terme, Badia a Cerreto, Case Nuove, Varna, Il Castagno, Borgoforte, Pillo.Inoltre sono stati cablati 12 punti sensibili indicati direttamente dal Comune.“Dobbiamo correre – ha affermato l’assessore Ciuoffo – per coprire il più presto possibile le aree meno densamente popolate per dare parità di condizioni a tutti i cittadini. La cittadinanza oggi passa soprattutto dall’accesso ai servizi pubblici digitali, la pandemia ha accelerato un percorso evolutivo che era già in atto. Ci auguriamo che, con l’avviso recentemente chiuso e assegnato di Italia 1 Giga, si vadano rapidamente ad infrastrutturare anche quelle realtà della Toscana che erano rimaste escluse dall’intervento avviato nel 2017 e le cosiddette “aree grigie”, in cui vi è la presenza di un unico operatore e molta della domanda di connettività rimane inevasa. La Regione Toscana – conclude – ha necessità di conoscere le tempistiche con cui verranno conclusi i Comuni compresi nella precedente misura, sia quando partiranno i lavori ed in quali aree del nuovo bando Italia 1 Giga. Solleciteremo il Ministero dello sviluppo economico nonostante la crisi istituzionale in corso ed il prossimo rinnovo del Parlamento”.