Lunedì 25 luglio 2022 - 18:02

Roma, Camilli(Unindustria):bene protocollo investimenti con reg.Lazio

Per sviluppo imprese

Roma, 25 lug. (askanews) – “La firma del protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Comune di Roma per la promozione e attuazione degli accordi di insediamenti delle imprese nel territorio di Roma Capitale va decisamente nella giusta direzione – dichiara in una nota Angelo Camilli Presidente di Unindustria – Questo accordo, che auspicavamo venisse raggiunto, rende le procedure per investire a Roma decisamente più snelle semplificando in maniera consistente gli adempimenti amministrativi e burocratici, così da rendere molto più attrattivo e competitivo tutto il nostro territorio. Il protocollo che evita sovrapposizioni fra Comune e Regione, avrà subito una ricaduta molto significativa perché in questi giorni si stanno per firmare importanti accordi di insediamento e sviluppo con aziende di grande prestigio che stanno investendo nella nostra Regione. Vorrei fare a nome mio e di tutte le imprese associate ad Unindustria un plauso al Presidente Zingaretti, al Sindaco Gualtieri ed ai rispettivi Assessori Paolo Orneli e Monica Lucarelli per l’ importante lavoro svolto che ha tenuto in considerazione anche le nostre proposte elaborate dopo avere ascoltato le imprese associate. Confidiamo che a questo importante accordo possano aderire anche i ministeri più interessati dai procedimenti autorizzativi, quali quello della Cultura e quello della Transizione Ecologica.