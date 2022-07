Giovedì 21 luglio 2022 - 12:09

Startup per la sostenibilità, Digital Magics lancia Magic YouMan

Al via programma accelerazione, call aperta fino al 30 settembre

Roma, 21 lug. (askanews) – “Rendere la sostenibilità tangibile grazie all’innovazione”, è questo l’obiettivo di Magic YouMan, il programma di accelerazione lanciato da Digital Magics. La open call per startup, aperta da oggi 21 luglio, si rivolge infatti alle startup italiane ed europee che propongono soluzioni e tecnologie per migliorare la vita delle persone, nel loro ruolo sociale di Consumatori, Cittadini e Individui, promuovendo comportamenti virtuosi per l’ambiente e uno stile di vita più sostenibile.Al centro del programma – informa una nota – c’è l’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, numero 17, che invita alla collaborazione, a creare un commercio migliore e più equo, così come iniziative di investimento coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile oltre i confini. Il target 17.17, inoltre, invita a “Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati”.Magic YouMan è la seconda edizione del programma di accelerazione di Digital Magics dedicato alla sostenibilità nell’ambito dell’Accordo Quadro con Innova Venture, il fondo di venture capital della Regione Lazio finanziato dal POR FESR 2014/2020 e gestito da Lazio Innova. La prima, con il nome di Magic Wand, svoltasi fra il 2020 e il 2021, ha portato a 7 co-investimenti in startup nel settore della sostenibilità e a un follow-on che si realizzerà a breve, per un totale di 1,2 milioni di investimenti nelle startup sostenute.Magic YouMan vuole rappresentare un potente motore di accelerazione dei processi di cambiamento in ambito sostenibilità, pertanto potranno accedere alla call tutte le startup che propongono piattaforme, tecnologie e soluzioni innovative pensate per abilitare comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità in molteplici ambiti applicativi: dai modelli di mobilità/trasporti di cose e persone, alla Salute, all’uso efficiente delle risorse (energia, materie prime), ai temi della Circolarità, della decarbonizzazione e della riduzione degli agenti inquinanti, ai nuovi comportamenti di acquisto, fino ai temi dell’inclusione e bilanciamento vita/lavoro.Le startup interessate possono inviare la propria candidatura tramite il sito della call (www.magicyouman.digitalmagics.com) fino al 30 settembre prossimo. Successivamente Digital Magics e il Comitato di Investimento di Innova Venture, sceglieranno fino a 10 startup che avranno accesso al programma di Accelerazione, della durata di 4 mesi, in cui potranno perfezionare e testare il loro progetto per poi accedere al Demo Day: l’incontro con investitori, mentor e aziende, programmato per il 30 marzo 2023.“La sfida per la sostenibilità non può più essere rimandata. Per garantire un futuro alle prossime generazioni – ha dichiarato Gabriele Ronchini, Co-Founder e CEO Digital Magics – è necessaria una trasformazione della società, delle nostre abitudini e dei nostri modelli produttivi: le startup, con il loro carattere innovativo e loro soluzioni tecnologiche che mirano a creare uno stile di vita più sostenibile, possono apportare un contributo fondamentale e concreto. Siamo molto contenti dell’avere trovato in Lazio Innova un partner che condivide questa nostra visione e, per il secondo anno, è pronto a scommettere e investire sulle startup più promettenti per realizzare progetti con un impatto virtuoso e orientati agli SDGs dell’Agenda 2030”.“Abbiamo deciso di partecipare anche quest’anno al programma lanciato da Digital Magics dedicato ad accelerare le startup che operano nell’ambito della sostenibilità, sia perché questo tema è considerato strategico dalla Regione Lazio, sia per la credibilità dell’iniziativa garantita da un partner esperto come Digital Magics”, ha dichiarato Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova.