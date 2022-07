Martedì 19 luglio 2022 - 16:55

Wartsila, Uionquadri esprime preccupazione su abbandono sito Trieste

Auspica soluzione meditata e razionale

Roma, 19 lug. (askanews) – Ciu Unionquadri, sindacato di quadri del settore pubblico e privato esprime con una nota la propria preoccupazione per la decisione di Wartsila di abbandonare l’importante sito di Trieste – Bagnoli della Rosandra, a suo tempo appartenente a Grandi Motori Trieste e poi a Fincantieri Divisione Grandi Motori.Nell’esprimere la propria solidarietà ai lavoratori tutti, Unionquadri non può mancare di riferirsi alla categoria dei quadri dalla stessa rappresentata. Quest’ultima categoria tanto ha contribuito a creare quella che oggi può considerarsi una realtà solida ed efficiente e particolarmente attiva nel campo del settore navale, della ricerca e dell’innovazione.Grande preoccupazione è dovuta anche al fatto che la decisione adottata non risulta preceduta da alcun rilievo negativo da parte dell’azienda. Ci attendiamo pertanto una soluzione meditata e razionale, si legge, che tenga conto delle esigenze aziendali, ma anche delle legittime aspettative locali e dell’indotto, atta a preservare il patrimonio di professionalità ad oggi acquisito ed il ruolo dei quadri.