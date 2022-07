Lunedì 18 luglio 2022 - 18:15

Gas, Gava (Mite): bene accordo Ue con Baku, ora necessari lavori Tap

Su sicurezza energetica non si può scherzare

Roma, 18 lug. (askanews) – “L’accordo firmato oggi a Baku prevede il raddoppio dei flussi di gas verso l’Europa: aiuterà ad avere fonti più stabili ed è pertanto una buona notizia per l’Italia come per tutta l’Europa. Nei mesi scorsi ho rappresentato il governo al comitato di gestione della Tap in Azerbaijan, ho incontrato i miei omologhi del governo del Paese e seguito la trattativa condotta dalla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. I lavori sulla Tap sono necessari: un gasdotto che ci ha salvato nel corso della crisi energetica”. Lo afferma con una nota Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica.“Sulla sicurezza energetica nazionale e sulla salute dei cittadini non si può più scherzare. Bisogna intervenire e presto, senza esitazioni, anche perché la Tap sarà strategica per il trasporto dell’idrogeno, che sarà il vettore del futuro, sicuro e pulito”.