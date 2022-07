Lunedì 18 luglio 2022 - 15:59

Accordo Data4-Fransylvia su compensazione emissioni

Dalla partnership collaborazione con rete di 50mila silvicoltori

Milano, 18 lug. (askanews) – Data4, operatore e investitore europeo nel mercato dei data center, ha siglato una partnership strategica con Fransylva/Cepf, la Confederazione dei proprietari forestali europei che promuove la gestione forestale sostenibile e la redditivita’ economica del settore forestale. L’accordo permette a Data4 di collaborare un network di oltre 50.000 silvicoltori privati per compensare tutte le emissioni residue di gas a effetto serra corrispondenti agli ambiti 1 e 2 per tutte le attivita’ del gruppo in Europa nel 2021.Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di contribuire alla riduzione globale delle emissioni di carbonio attraverso il finanziamento di progetti classificati “Bas Carbone”, vale a dire, per la regolamentazione francese, progetti certificati di riduzione delle emissioni di gas serra e di sequestro del carbonio che consento anche una valorizzazione da un punto di vista economico.La partnership rientra inoltre nel programma Data4Good che comprende gli interventi del gruppo adottati per ridurre l’impatto ambientale generato dalla attivita’. Con questo programma, Data4 si impegna a contribuire alla neutralità globale delle emissioni di carbonio attraverso interventi quali la creazione di pozzi di carbonio naturali. Grazie a questo primo investimento nella cattura delle emissioni residue degli ambiti 1 e 2 per tutte le sue attivita’ in Europa (ossia 2.700 tonnellate di CO2 equivalente), Data4 aggiunge un nuovo tassello al suo programma Data4Good, completando il lavoro di misurazione delle sue emissioni nei 3 ambiti e sviluppando un piano ambizioso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il lavoro pionieristico portato avanti a livello di gruppo e promosso attraverso le best practice realizzate dalla sede centrale, permette oggi di annunciare la compensazione di tutte le emissioni per tutte attivita’ delle filiali del Gruppo in Europa, compreso il Campus di Italiano di Milano-Cornaredo.Data4 ha scelto di collaborare con Fransylva, che da 70 anni collabora con oltre 50.000 proprietari di foreste che rappresentano 2,5 milioni di ettari di bosco, ossia quasi il 25% della superficie delle foreste private francesi. I progetti di rimboschimento sostenuti da Data4 per le foreste in Francia sono da intendersi come una best practice pionieristica che il Gruppo ha sviluppato a partire dalla sede centrale e che, grazie ad un impatto su larga scala, permettono di compensare per tutte le altre filiali del Gruppo in Europa.“Questa iniziativa prosegue la tradizione storica di Data4 – ha detto Jean-Paul Leglaive, Responsabile Sviluppo Sostenibile di Data4 Group – che gia’ 15 anni fa ha scelto di creare il suo primo campus nel cuore di una foresta protetta di oltre 70 ettari gestita dal gruppo in modo consapevole, avendo cura di preservarne la biodiversità”.“Il nostro obiettivo e’ quello di diventare il punto di riferimento del settore per lo sviluppo sostenibile – aggiunge Olivier Micheli, ceo di Data4 Group – Questo comporta una misurazione rigorosa della nostra impronta ambientale, interventi ambiziosi per ridurre le emissioni in tutti e tre gli ambiti e misure volte a creare pozzi di carbonio naturali che si espanderanno gradualmente per coprire tutte le nostre emissioni residue. Contemporaneamente alle nostre iniziative, stiamo sviluppando strumenti per aiutare i nostri clienti a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra all’interno dei nostri centri dati, limitando così l’impronta ambientale della tecnologia digitale”.