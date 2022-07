Sabato 16 luglio 2022 - 11:59

Pil, Confindustria: scenario incerto in Italia, industria resiliente

Nella congiuntura flash: aiuta la fine delle restrizioni anti-Covid

Milano, 16 lug. (askanews) – La dinamica del pil italiano è “l’incerta sintesi di fattori che spingono in direzioni opposte”, se “al ribasso” incidono rincari e tassi di interesse più alti spinta contraria, “al rialzo”, arriva anche dalla fine delle restrizioni anti-Covid e dalla “resilienza dell’industria”. Lo si legge nella congiuntura flash del centro studi di Confindustria per luglio 2022.“La dinamica del pil italiano – si legge – è l’incerta sintesi di fattori che spingono in direzioni opposte. Al ribasso: i rincari di energia e alimentari (accentuati dalla guerra), per l’impatto su costi e margini delle imprese e su inflazione e potere d’acquisto delle famiglie, i tassi di interesse più alti e lo spread sovrano più ampio, il commercio internazionale debole”.Per Confindustria tra le spinte “al rialzo: la fine delle restrizioni antiCovid e la stagione calda che spingono il turismo, la crescita delle costruzioni, la resilienza dell’industria (grazie alla sua diversificazione e al traino dei primi due settori), il risparmio accumulato che protegge i consumi”. Ulteriore incertezza anche dall’euro “indebolito sul dollaro” che “aiuta l’export, ma alza i prezzi dei beni importati”.