Venerdì 15 luglio 2022 - 15:28

Governo, Confindustria Piemonte: prevalga senso di responsabilità

Presidente Gay: "Davanti a noi obiettivi non rinviabili"

Torino, 15 lug. (askanews) – “In un momento già di grande incertezza assistiamo con preoccupazione agli sviluppi politici di queste ore. L’emergenza del contesto internazionale, con la crisi innescata dal conflitto in Ucraina e gli impegni assunti dal Governo, richiedono la massima consapevolezza da parte di tutte le forze politiche. Altrimenti i rincari energetici e delle materie prime, l’inflazione tornata a correre erodendo il potere d’acquisto e le tensioni sui mercati, renderanno critica questa fase”. Lo ha detto Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, in merito alla situazione politica delle ultime ore.“Ecco perché – ha aggiunto – auspichiamo prevalga un senso di responsabilità per il bene del Paese, delle imprese e delle famiglie. Davanti a noi abbiamo obiettivi non rinviabili, dalla gestione dell’emergenza energetica all’implementazione del Pnrr, dalla legge di bilancio 2023 alle riforme strutturali, su cui non possiamo sprecare ulteriormente prezioso tempo”.