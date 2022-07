Giovedì 14 luglio 2022 - 18:38

La Borsa di Milano chiude in netto calo sulla scia della crisi di governo (e lo spread è in rialzo)

Milano maglia nera, ma tutte le Borse europee chiudono negative

Roma, 14 lug. (askanews) – Chiusura in profondo rosso per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che ha perso il 3,44% a 20.554 punti sulla scia della crisi di governo aperta dal Movimento 5 Stelle che non ha votato la fiducia al Senato sul Dl Aiuti, lasciando l’aula.Milano è stata oggi la maglia nera tra i mercati europei tutti negativi sui timori di una recessione globale dopo i dati Usa sull’inflazione di giugno al 9,1%, il massimo dal 1981. In rialzo lo Spread Btp-Bund che chiude a 217 punti con un rendimento del 3,32% e un aumento del 5,9%.Parigi ha perso l’1,41%, Francoforte l’1,89% e Londra l’1,69%.Male anche Madrid a -1,73% e la borsa olandese con l’Aex di Amsterdam a -0,93%. A cedere anche i mercati americani che a cuirca due oera dall’apertura vedono il Nasdaq a -0,78%, il DJ a -1,04% e l’S&P a -0,95%. Wall Street incorpora nei prezzi un aumento die tassi americani superiore allo 0,75% pronosticato finora per luglio, che potrebbe soffocare la crescita Usa. Da qualche giorno ormai la curva dei tassi di dei Treasuries Usa si è invertita, con il rendimenti dei titoli a due anni ben più altro di quello dei decennali, un segnale finora infallibile di prossima recessione americana.I risultati sotto le previsioni di Jp Morgan e Morgan Stanley contribuiscono al clima negativo e mettono sotto pressione i titoli bancari un po’ in tutto il mondo.In calo il prezzo del petrolio con il Brent a 97,77 dollari al barile (-1,75%) e il Wti a 94,22 dollari (+2,15%). Il gas al TTf di Amsterdam ha chiuso a 174,8 euro a Megawattora in calo del 3,15%.Rbr/Int14