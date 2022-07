Giovedì 14 luglio 2022 - 22:45

Estate 2022, SpeedVacanze.it: per i single è boom di prenotazioni

Per il mare in Italia e all'estero, crociere in nave e barca a vela

Roma, 14 lug. (askanews) – Per l’estate 2022 i single preferiscono le vacanze di gruppo al mare in Italia e all’estero, seguiti dalle crociere in nave e in barca a vela. E’ il trend che emerge dal boom di prenotazioni registrato da SpeedVacanze.it, il maggiore tour operator specializzato in viaggi e crociere di gruppo per single.A confermare la tendenza, spiega una nota, è anche il risultato di un sondaggio condotto tra le migliaia di follower su Telegram e sui canali social Instagram e Facebook dell’organizzazione. Alla domanda “Qual è la tua vacanza ideale quest’estate?”, il 46% dei partecipanti, prevalentemente single di età compresa tra i 35 e i 55 anni, ha risposto di preferire la vacanza mare in Italia, il 22% i soggiorni mare all’estero, il 19% la crociera in nave e l’11% quella in barca a vela.Un deciso cambiamento di scenario rispetto a un paio di settimane fa, quando a un altro sondaggio di SpeedVacanze.it, condotto nella community su Telegram, alla domanda “Hai già organizzato la tua estate?”, il 41% dei partecipanti aveva risposto “Aiuto, non ho idee!”, seguiti da un 38% di “No, deciderò all’ultimo”.Dopo due anni di pandemia e restrizioni, c’è voglia di socializzare, soprattutto tra i single, incontrare nuove persone per viaggiare, divertirsi insieme e fare nuove esperienze. I viaggi di gruppo per single organizzati da SpeedVacanze.it rappresentano quindi la soluzione ideale per chi parte da solo, ma con il desiderio di viaggiare in compagnia di altri single e fare nuove amicizie.“Il boom di prenotazioni che stiamo registrando in questi giorni – dichiara Giuseppe Gambardella, fondatore di Speedvacanze.it, – è la conferma evidente che è esplosa la voglia di viaggiare, dopo le chiusure a causa del Covid. Volano le richieste per i nostri soggiorni Mare Italia e Mare Estero, ma stanno andando molto bene anche le crociere in nave e in barca a vela. Sul lungo raggio invece i viaggiatori sono ancora titubanti, solo il 3-4% delle persone sono pronte a fare viaggi intercontinentali, anche a causa del forte aumento dei costi dei voli e i disagi che si stanno verificando negli aeroporti, ma è una tendenza che sicuramente cambierà in futuro.”Per le vacanze mare, in Italia o all’estero, la formula di SpeedVacanze.it è super-collaudata. Si parte con un gruppo numeroso di persone, ben assortite per fascia d’età e coordinate da un animatore, per una vera e propria villeggiatura in una località di vacanza, dove le giornate trascorrono tra spiaggia, bagni in mare, relax, sport e tanto divertimento. Tutte attività che contribuiscono a far nascere nuove amicizie e creare quel clima di spensierata compagnia che difficilmente chi parte da solo riesce a vivere in vacanza.Puglia, Sicilia e Sardegna sono le mete più gettonate del Mare Italia di SpeedVacanze.it, con partenze settimanali in luglio e agosto. Dopo la pandemia, gli Italiani riscoprono il proprio paese e mete come l’Etna, Taormina, Favignana o San Vito Lo Capo, riscuotono sempre maggiore interesse.Per il Mare Estero, le più richieste sono le destinazioni a corto raggio, come Spagna e Grecia, con le isole del divertimento di Ibiza, Formentera, Naxos e Mykonos, che conquistano con la loro movida, le feste in spiaggia e il mare cristallino. Mete da scoprire anche con le crociere in barca a vela, tra le formule di vacanza per single in fortissima ascesa quest’estate.