Martedì 12 luglio 2022 - 18:35

Fotovoltaico, Coldiretti Veneto: bene la normativa regionale

"Per tutelare suolo agricolo da multinazionali"

Venezia, 12 lug. (askanews) – “La Regione del Veneto si è dotata di un provvedimento legislativo che ha lo scopo principale di tutelare il suolo agricolo dall’assalto delle multinazionali”. Coldiretti Veneto commenta così l’approvazione della legge regionale che riconosce espressamente il suolo agricolo quale risorsa limitata, non rinnovabile e che come tale deve essere preservata.“Si tratta di un principio importante che non preclude comunque di perseguire l’obiettivo del Veneto della transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050 e la riduzione della dipendenza energetica – sottolinea il direttore Marina Montedoro. La norma, frutto di un lavoro di dialogo e confronto costante tra i promotori recepisce le osservazioni di Coldiretti Veneto – spiega Montedoro – e non limita la libertà di iniziativa economica degli imprenditori ma crea un tessuto di indicatori di inidoneità delle aree, cioè stabilisce quali sono i criteri in presenza dei quali la domanda di autorizzazione all’impianto fotovoltaico è rigettata”.