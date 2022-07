Venerdì 8 luglio 2022 - 20:56

Sevel, Fim-Cisl si conferma prima organizzazione sindacale con il 46%

Uliano e Benaglia: grandissimo risultato fatto da grande lavoro di squadra

Milano, 8 lug. (askanews) – Si sono concluse le elezioni della rappresentanza sindacale aziendale nello stabilimento di Stellantis-Sevel in Val di Sangro (Ch), dove si producono i veicoli commerciali. La Fim-Cisl con oltre il 46% dei voti dei 4046 voti validi si conferma la prima organizzazione sindacale tra i 5.400 dipendenti dello stabilimento abruzzese. Nel voto operaio ottiene 1822 voti pari al 48,4% dei consensi, aggiudicandosi 20 delegati su 42. Lo rende noto un comunicato del sindacato.“Il risultato riconosce ai nostri militanti, delegati e alla struttura regionale il grande lavoro fatto in questi anni e premia la capacità di rappresentare i lavoratori di Sevel anche nei momenti più difficili. E’ un grandissimo risultato fatto da un grande lavoro di squadra”, dichiarano il segretario nazionale generale Roberto Benaglia e il segretario nazionale Ferdinando Uliano. “Siamo particolarmente soddisfatti – aggiungono – anche perché abbiamo effettuato un forte ricambio generazionale tra i nostri militanti, che ci è stato riconosciuto anche dal nostro segretario generale della Cisl Gigi Sbarra nella recente assemblea regionale fatta dalla Fim e dalla Cisl di Abruzzo e Molise”.Per il segretario generale Fim Cisl Abruzzo, Domenico Bologna, “il risultato di oggi sulla fabbrica più grande dell’ Abruzzo, dopo le 7 vittorie della Fim Cisl in altrettanti rinnovi nelle aziende della provincia, conferma il grande lavoro fatto in questi anni dalla Fim in fabbrica e nel territorio. La Fim si è sempre presa le sue responsabilità non facendo però mancare la propria voce, quando necessario. In Sevel contro tutti abbiamo portato avanti la battaglia per i 17 turni che ha permesso di ottenere un riconoscimento economico ai lavoratori e questo le persone lo ricordano”.“Siamo impegnati ora a fare in modo che lo stabilimento di Sevel sia sempre garantito in termini di prospettiva future nell’ambito della produzione dei veicoli commerciali e soprattutto riteniamo sia indispensabile procedere alla stabilizzazione dei contratti in somministrazione presenti da tempo in Stellantis”, ha concluso Bologna.