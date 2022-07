Venerdì 8 luglio 2022 - 14:24

Lagarde: la nuova globalizzazione si baserà su scambi tra “amici”

"Si passerà a friendshoring, friendshopping e friendsharing"

Roma, 8 lug. (askanews) – Nell’economia “de” o “ri” globalizzata “passeremo forse dal metodo dell’offshoring” e degli scambi commerciali globali con tutti a un nuovo tipo di sistema in cui commercio, produzione e condivisione si faranno prevalentemente con gli stati considerati “amici”: “friendshoring, friendshopping e friendsharing”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante gli incontri economici di Ax-En-Provence.Lagarde si è richiamata all’ipotesi di “friendshoring” coniata alcuni mesi fa dal segretario di Stato al Tesoro Usa, Janet Yellen. “Significa dislocalizzare produzione in paesi che su cui si hanno alcune garanzie che resteranno alleati”.“E penso che si passerà al friendshopping e poi al friendsharing”. Lagarde ha poi voluto ricordare che i Paesi dell’Ue sono quelli maggiormente coinvolti da questi aspetti, perché “l’Europa è la prima zona del mondo per economia aperta sui volumi di scambio. Ed è il primo fornitore di 80 paesi nel mondo”.