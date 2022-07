Giovedì 7 luglio 2022 - 14:05

Bce, a Consiglio giugno appello a spingere subito su scudo antispread

Ma si decise solo alla riunione di emergenza, una settimana dopo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 7 lug. (askanews) – Al Consiglio direttivo della Bce dell’8 e 9 giugno qualcuno dei componenti aveva posto il problema dell’allargamento dei differenziali dei tassi tra titoli di Stato dell’area euro. E in quella occasione venne “lanciato un appello per lavorare ad una accelerazione di preparativi e completamento di un possibile nuovo strumento anti frammentazione, dato che i rischi di frammentazione avrebbero potuto intensificarsi in anticipo rispetto alla normalizzazione della politica monetaria”. E questo preciso rischio, citato nei verbali della riunione, pubblicati oggi, si è poi puntualmente verificato con forti ampliamenti degli spread.Tanto da spingere la Bce a tenere solo pochi giorni dopo, il 15 giugno, un Consiglio straordinario di emergenza in cui si è deciso di avviare da subito gli acquisti con flessibilità dei rinnovi dei titoli in scadenza sul piano anticrisi Pepp. E di annunciare quella accelerazione dei preparativi per il nuovo strumento, che era stata invocata solo pochi giorni prima, da qualche componente del Consiglio stesso che evidentemente non era stato adeguatamente ascoltato dai suoi colleghi.Nel Consiglio direttivo della Bce siedono il presidente, il vicepresidente, gli altri tre componenti del Comitato esecutivo e tutti i governatori delle banche centrali nazionali dell’area euro.Secondo i verbali della riunione di inizio giugno “è stato rilevato il punto che la creazione di uno strumento antiframmentazione non contrasta con la necessità di contenere le pressioni inflazionistiche. Anzi – si legge – che intervenire sulla frammentazione potrebbe essere considerato come necessario per mettere il Consiglio in una migliore posizione per accelerare la normalizzazione della politica monetaria se richiesto dalle prospettive inflazionistiche”.