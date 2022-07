Martedì 5 luglio 2022 - 11:00

Rc Auto, Farina (Ania): prezzi in calo ma da inflazione rischi rialzo

"E' destinata ad avere un impatto sul costo dei sinistri"

Roma, 5 lug. (askanews) – Il ramo R.C. Auto, nei primi mesi del 2022, malgrado il balzo dell’inflazione, ha registrato prezzi in ulteriore, significativa diminuzione. Ma “dobbiamo però essere consapevoli che stiamo entrando in una nuova fase. L’inflazione è destinata ad avere un impatto sul costo dei sinistri, già in crescita nel 2021, e si rendono perciò ancor più necessarie riforme organiche del sistema che lo rendano sostenibile nel medio-lungo termine”. A lanciare l’allarme è la presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione.Si è “ridotto drasticamente il divario dei prezzi rispetto alla media europea, da 213 euro nel periodo 2008-2012 a 47 euro nel 2021, nonché tra le diverse aree del territorio nazionale”, ha spiegato.