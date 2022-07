Lunedì 4 luglio 2022 - 17:42

Camst, ok a bilancio 2021, per gruppo 680 milioni di fatturato

Rinnovato consiglio d'amministrazione; Malaguti ancora presidente

Bologna, 4 lug. (askanews) – Con un fatturato di 486 milioni di euro, Camst ha chiuso il bilancio 2021 con un incremento del 25% in più rispetto l’anno precedente, con un utile pari a 746 mila euro e un patrimonio netto di 168 milioni di euro. Camst group, invece, registra un fatturato aggregato di 680 milioni di euro, sommando i fatturati della capogruppo, delle società in Italia (52 milioni) e di quelle all’estero (142 milioni) per un totale di 15 mila dipendenti. L’assemblea dei soci, che ha approvato i bilanci, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa decretando l’ingresso di 7 nuovi membri sui 16 che lo compongono e riconfermato la fiducia a Francesco Malaguti alla presidenza della cooperativa.“Sono soddisfatto di quello che considero un ottimo risultato per il gruppo alla luce delle complessità che il Paese ha attraversato anche nel 2021 a causa della pandemia e nonostante l’aumento dei costi energetici e delle materie prime – ha sottolineato il presidente Francesco Malaguti. – Proseguiremo nella direzione di un futuro in cui il rispetto e la tutela dei nostri dipendenti, delle comunità in cui siamo presenti, dei nostri clienti e dell’ambiente saranno i nostri obiettivi principali, insieme al profitto. Come già indicato nel nostro Piano Strategico 2021-2025 Camst group sta lavorando per concretizzare con attività e progetti, in Italia e all’estero, gli obiettivi dell’Agenda 2030 in collaborazione con i nostri stakeholder. Un ringraziamento particolare va ai soci della cooperativa per la fiducia riposta nella mia riconferma alla presidenza per ulteriori tre anni”.(segue)