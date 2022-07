Sabato 2 luglio 2022 - 17:28

Morto a 91 anni Aldo Balocco, presidente onorario dell’azienda dolciaria

Lunedì i funerali a Fossano

Milano, 2 lug. (askanews) – E’ morto, all’età di 91 anni, Aldo Balocco, presidente onorario del colosso dolciario di Fossano che porta il suo nome, fondato dal padre Francesco Antonio.L’inventore del Mandorlato, vero e proprio simbolo dell’azienda, era nato a Fossano (Cuneo) nel 1930. Era stato proclamato nel 2010 Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. A guidare oggi l’azienda ci sono i figli di Aldo, Alessandra ed Alberto, terza generazione della famiglia Balocco.“Questa notte ci ha lasciati il Signor Aldo Balocco, presidente onorario dell’omonima azienda dolciaria di Fossano”, scrive su Facebook il sindaco di Fossano, Dario Tallone. “Aveva 91 anni, la maggior parte dei quali dedicati all’azienda che ha contribuito a far diventare celebre in tutto il mondo la sua e nostra amata città. Noi fossanesi dobbiamo molto al Signor Balocco per averci dato l’opportunità di lavorare e poter crescere le nostre famiglie. Lunedì durante le esequie le bandiere del municipio saranno a mezzasta in segno di lutto. Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione comunale”.Rar/Int9