Sabato 2 luglio 2022 - 12:16

Aperto il testamento di Leonardo Del Vecchio, a chi andrà il suo patrimonio

L'imprenditore morto lo scorso 27 giugno

CONDIVIDI SU:





















Milano, 2 lug. (askanews) – Le quote in Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, sono state ripartite in otto parti uguali. A seguito dell’apertura delle disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso 27 giugno, è stata comunicata a Delfin l’attuale composizione dell’assetto societario. Il capitale, si legge in una nota, risulta ripartito tra i seguenti soci, ciascuno titolare del 12,5%: la moglie Nicoletta Zampillo Del Vecchio e i figli Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio, Clemente Del Vecchio e Rocco Basilico, figlio della moglie di Del Vecchio.Il consiglio si riunirà a breve per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell’integrazione dell’organo amministrativo a norma di statuto, fermo restando che non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie con effetti sulla governance della società, conclude la nota. Del Vecchio era anche il presidente di Delfin.Rar/Int9