Venerdì 1 luglio 2022 - 18:13

Stellantis, immatricolazioni giugno -14,2% a 48.427 unità

Quota mercato al 38,1% rispetto al 37,7% dello scorso anno

Milano, 1 lug. (askanews) – Immatricolazioni in calo del 14,2% a 48.427 unità per il gruppo Stellantis in Italia a giugno. La quota di mercato del gruppo si attesta al 38,1%, rispetto al 37,7% di giugno 2021, quando le immatricolazioni erano state 56.443. Nei sei mesi le vendite di Stellantis sono pari 254.193 unità, in calo del 27,6% rispetto alle 351.158 unità dello stesso periodo dello scorso anno, mentre la quota di mercato è pari al 37,2% rispetto al 39,7% di un anno fa.Sono 7 i modelli del gruppo Stellantis nella top ten del mese: in testa Fiat Panda con 7.613 unità, in terza posizione Peugeot 208 (3.751) e a seguire Lancia Ypsilon (3.716), Jeep Renegade, Citroen C3, Fiat 500 e 500X.