Venerdì 1 luglio 2022 - 16:06

Occhialeria: rilancio settore lusso con corsi formazione

Iniziativa di Veneto e Certottica

Belluno, 1 lug. (askanews) – Otto i progetti formativi messi in campo negli ultimi tre annida Regione Veneto e Certotticvìa – e rivolti a disoccupati/inoccupati e occupati per promuovere lo sviluppo delle competenze nell’ eyewear “La filiera dell’occhialeria, oltre ad essere l’asse portante dell’area bellunese, è un fiore all’occhiello dell’intera economia veneta. Per questo la Regione del Veneto – commenta Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro – ha fortemente voluto investire in questo progetto formativo che intende sostenere il rilancio di un settore del lusso dove il capitale umano è il perno della crescita. La ripresa dell’economia passa dall’investimento sulle persone, sui lavoratori e sul perfezionamento delle loro competenze. Quanto più formeremo lavoratori specializzati e tanto più il settore dell’occhialeria avrà prospettive di crescita. In questo Certottica svolge un ruolo fondamentale che la Regione continuerà a sostenere a vantaggio dello sviluppo di una filiera che si identifica con un intero territorio”.“Lo sviluppo continuo del settore attraverso la crescita delle competenze delle risorse umane è un obiettivo strategico per ANFAO – sostiene Giovanni Vitaloni, presidente di ANFAO – Il prodotto occhiale rappresenta un unicum nel panorama delle produzioni di eccellenza del Made in Italy e l’occhialeria è un settore in cui ricerca e tecnologia applicata, rispetto delle normative per la salute e sicurezza si uniscono al valore aggiunto della moda e del design”. “In questi giorni di grande e profondo dolore per la scomparsa del Cavalier Leonardo Del Vecchio, imprenditore visionario che ha sempre posto al centro del proprio pensiero il valore delle competenze e del capitale umano – afferma l’Amministratore Delegato di Certottica, Corrado Facco – tiriamo le somme di un grande progetto formativo, durato oltre due anni e che ha coinvolto centinaia di professionisti ed operatori del settore, declinato in un percorso strutturato di momenti formativi specialistici, rivolti a tutti coloro che del mondo dell’eyewear vogliono preservare l’eccellenza ed il sapere”.