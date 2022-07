Venerdì 1 luglio 2022 - 12:08

Immmobili, idealista: sale offerta hotel in vendita 1.961 in Italia

Con un incremento del 69%

Roma, 1 lug. (askanews) – Nel secondo trimestre dell’anno, l’offerta di strutture alberghiere in vendita su idealista ha toccato quota 1.961 proprietà, con un incremento del 69% rispetto a 12 mesi fa (1.163 nel secondo trimestre 2021). Sono i dati che emergono da uno studio condotto da idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, prendendo a riferimento il proprio database.Le strutture alberghiere in vendita sono distribuite in tutto il Paese, ma la maggior parte di queste – ossia i due terzi – è concentrata in 6 regioni: Toscana (339annunci di hotel), Lombardia (229), Emilia-Romagna (214) Veneto (210), Lazio (180) e Sicilia (118).A seguire, tutte con un’offerta inferiore alle 100 unità, troviamo Campania e Piemonte, rispettivamente con 88 e 84 annunci di hotel in vendita, quindi laLiguria con 81 unità. A metà del ranking si collocano Sardegna (62), Puglia (59), Abruzzo (58) e Umbria (53).Con un’offerta che inferiore alle 50 unità altre 6macroaree: Trentino-Alto Adige (49), Marche (48), Calabria (44), Friuli-Venezia Giulia (29), Valle d’Aosta (8), Basilicata (6), infine il Molise con solo 2 strutture disponibili.A livello di variazioni annuali la Lombardia fa registrare il balzo maggiore dell’offerta, con 150 unità in più in vendita rispetto all’anno scorso, seguita dallaToscana (124 inserzioni in più) e dal Veneto (75). Sicilia ed Emilia-Romagna segnano un entrambe incremento di 60 unità, seguite dalla Campania (54 in più) e dal resto delle regioni dalla Liguria (46 unità alberghiere in più) alla Valle d’Aosta (2 in più).I volumi dell’offerta di strutture ricettive in vendita sonopressocché triplicati in Sardegna (195%), più che raddoppiati in molti altri casi, come dimostrano i dati di Calabria (175%), Campania (159%), Umbria (141%), Liguria (131%), Abruzzo (107%), Trentino-Alto Adige (104%), Puglia e Sicilia (entrambe 103%). Tutte le regioni registrano incrementi a doppia cifra eccetto il Molise, dove l’offerta è invariata rispetto a 12 mesi fa.Analizzando i dati per provincia, Roma presenta il maggior numero di proprietà con licenze alberghierein vendita su idealista, con 132 unità, seguite da Firenze (117) e Rimini (105). Nella “top 10” delle province con la maggiore concentrazione di offerta entrano anche Venezia (96 unità), Siena (75), Brescia(73), Milano (71), Napoli (53), Perugia (47), quindi Lucca e Verona entrambe con 45 strutture in vendita sul portale