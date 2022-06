Giovedì 30 giugno 2022 - 09:15

Oggi l’ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio

"Grazie Presidente" lo striscione degli operai

CONDIVIDI SU:





















Agordo (BL), 30 giu. (askanews) – “Grazie presidente”. E’ il grande striscione che compare sul parcheggio di PalaLuxottica di Agordo, dove, alle 11.30, il vescovo di Belluno Feltre monsignor Renato Marangoni concelebrerà il funerale di Leonardo Del Vecchio con i parroci dell’Agordino. Alle 6 di questa mattina la camera ardente è stata chiusa. L’afflusso di quanti vorranno partecipare alle esequie è consentito dalle 8.15 alle 10.Duemila i posti macchina a disposizione in Paese. Attese non meno di 4 mila presenze. Dai parcheggi sono disponibili navette per il trasporto. Pullman, dedicati ai dipendenti, partiranno da Feltre, Sedico, Ponte nelle Alpi, Belluno, Caprile e Falcade, dal Trentino e Caoria. Lo stadio Ivano Dorigo sarà il punto di sosta degli elicotteri. Il sindaco di Agordo, Roberto Chissalè ha proclamato il lutto cittadino. Così il Comune di Cencenighe, altro comune dell’Agordino con uno stabilimento Luxottica. In tutti gli stabilimenti del gruppo non si lavora e l’azienda ha dato la possibilità di seguire la celebrazione funebre in streaming.Fdm/Int13