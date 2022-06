Giovedì 30 giugno 2022 - 18:23

Interpera: situazione complessa ma vediamo futuro più roseo

Conclusa la 13esima edizione a Rotterdam

CONDIVIDI SU:





















Roma, 30 giu. (askanews) – I dati sui raccolti sono disturbati, i consumi sono in calo, le esportazioni sono limitate dalla politica e dalla guerra, il clima sta cambiando e, di conseguenza, i costi sono alle stelle. I produttori europei di pere stanno vivendo una situazione complessa, ma vedono un futuro più roseo. E’ quanto emerso dalla 13esima edizione di Interpera, che si è tenuta a Rotterdam, dove si è discusso della situazione del mercato e delle previsioni del raccolto estivo delle pere in una tavola rotonda di esperti di produzione provenienti da sei Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e Paesi Bassi).Il presente e il futuro della pericoltura potrebbero non sembrare così brillanti, tuttavia le presentazioni delle conferenze Interpera del 29 giugno mirava a guidare i produttori verso un pensiero positivo. L’idea era quella di fornire alternative possibili, per dare sane “pearspectives” in un mondo turbolento. Ad esempio, al pubblico è stato mostrato come la produzione italiana si stia riorganizzando e stia affrontando le sfide del mercato. Altri punti evidenziati sono stati l’uso dei dati e l’agricoltura di precisione, le soluzioni per combattere la cimice e le tendenze dei consumatori.