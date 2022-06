Giovedì 30 giugno 2022 - 17:24

Engineering: accetta impegni ulteriori azionisti Be a cedere azioni

Consentono di acquisire una partecipazione superiore al 50%

Milano, 30 giu. (askanews) – Engineering ha formalmente accettato tutti gli impegni irrevocabili di ulteriori azionisti di Be Shaping the Future a cedere azioni che consentano all’acquirente di acquisire una partecipazione superiore al 50% del capitale di Be, società quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana. Lo comunica una nota di Engineering, in riferimento all’acquisto, per il tramite di un veicolo interamente posseduto, del 43,209% (45,630% fully diluted delle azioni proprie) di Be Shaping the Future di proprietà della compagine di azionisti di Be che annovera Tamburi Investment Partners, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin, Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting.In via preliminare, ricorda Engineering, con riferimento alla condizione sospensiva costituita dal raggiungimento da parte dell’acquirente di accordi con azionisti di Be diversi dai venditori aventi ad oggetto l’impegno a cedere all’acquirente ulteriori azioni di Be che, unitamente alle azioni dei venditori, consentano all’acquirente di acquisire una partecipazione in Be complessivamente superiore al 50% del capitale sociale, i soci di Be Andrea Angrisani, Giancarlo Angrisani, Angelini Partecipazioni Finanziarie, Gabriella Benetti, Blue Lake Sicav – SIF, Rüdiger Borsutzki, Marco Bosco, Francesco Scarnera e Patrizio Sforza avevano già inviato a Engineering lettere aventi ad oggetto l’impegno condizionato unilaterale di cedere al prezzo unitario – tenendo conto del dividendo approvato dall’assemblea in misura pari a 0,03 euro per azione – di 3,45 euro per azione, di ulteriori azioni rappresentanti in totale il 7,998% del capitale sociale di Be (8,446% fully diluted delle azioni proprie).Il perfezionamento della compravendita e il conseguente lancio dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle residue azioni ordinarie di Be rimangono, comunque, soggetti all’avveramento, entro e non oltre la data del 31 dicembre, di tutte le condizioni sospensive.