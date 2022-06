Mercoledì 29 giugno 2022 - 18:17

Cortilia: aumento di capitale da 20 mln, entro l’anno sbarco a Roma

Secondo alcuni quotidiani Renzo Rosso al 29% dopo operazione

Milano, 29 giu. (askanews) – Cortilia vara un nuovo aumento di capitale da 20 milioni di euro interamente sottoscritto dagli attuali azionisti. E’ quanto deciso questa mattina dall’assemblea straordinaria dei soci. Il lead investor è Red circle investments società di investimenti che fa capo a Renzo Rosso, già membro del cda, che, secondo alcuni quotidiani che stamattina avevano anticipato la notizia, con questo aumento raggiungerà il 29% del capitale. Accanto al fondatore di Diesel partecipano all’aumento anche Indaco Ventures, Five seasons ventures e Primo ventures. Tra gli obiettivi a breve termine per l’azienda, secondo quanto si apprende, l’arrivo entro l’anno a Roma. Sarebbe la prima apertura fuori dai confini del Nord: il servizio, infatti, al momento è attivo in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, Veneto e Liguria.Cortilia, società benefit certificata B Corp, è un e-commerce con un catalogo di 2.500 referenze. Nel 2021 ha fatturato 40 milioni di euro, con una crescita del 21% su un 2020 che aveva registrato un +175% sull’anno prima. Attualmente l’azienda collabora con oltre 250 piccoli e medi produttori e dà impiego a 70 dipendenti diretti e oltre 250 collaboratori nell’indotto.“In un contesto di mercato complesso e competitivo i soci e investitori di Cortilia confermano la loro fiducia nella food-tech company e nel suo team”, si legge nella nota dell’azienda fondata nel 2011 da Marco Porcaro. L’investimento permetterà alla food-tech company di ampliare la copertura territoriale e la penetrazione nelle città già raggiunte dal servizio, rafforzando il proprio investimento di comunicazione e servendosi di tecnologie e innovazioni per operare secondo standard di qualità e sostenibilità.“Anche di fronte a un panorama socioeconomico incerto e in rapida evoluzione, i nostri investitori hanno creduto nella forza di Cortilia e nella solidità del progetto a lungo termine – afferma Marco Porcaro, ceo e fondatore di Cortilia – Siamo felici di poter incrementare ulteriormente le nostre attività grazie alla fiducia che ci è stata data, e che ci viene rinnovata ogni giorno anche dai nostri clienti che cercano una spesa sostenibile”. “Nessuno ha più voglia di andare al supermercato a fare la spesa e Cortilia offre un’alternativa moderna, attenta alla sostenibilità – ha dichiarato Renzo Rosso, presidente di Red Circle Investments – e garante di una qualità di prodotti unica perché arriva direttamente dai produttori. Cortilia ha grandi possibilità di ulteriore sviluppo e Red Circle Investments vuole esserne parte”.