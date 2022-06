Martedì 28 giugno 2022 - 09:00

La siccità insidia Dop di montagna: i timori dei produttori del Bitto

Presidente Consorzio: carenza acqua peggiora la qualità del pascolo

Milano, 28 giu. (askanews) – La siccità è un pensiero che assilla anche gli allevatori e i produttori di due tra le più importanti Dop di montagna, il Valtellina Casera e il Bitto. Dopo la scossa della pandemia, i rincari di mangimi ed energia, l’allarme idrico ha aggiunto un nuovo elemento di incertezza per questa Valle dove la produzione casearia non è solo volano economico ma anche custode di un equilibrio ambientale e sociale. Marco Deghi, neo presidente del Consorzio di tutela, che conta 165 soci tra allevatori, produttori e stagionatori, si fa portavoce della loro preoccupazione, proprio mentre ha inizio la stagione in alpeggio di mucche e capre, il cui latte servirà per la produzione del Bitto, e in Regione Lombardia scatta lo stato di emergenza idrica che resterà in vigore fino al 30 settembre 2022.“Non è la prima estate che ci sono queste difficoltà ma quello che si sta profilando ora è un problema serissimo: purtroppo quando finisce il pascolo le vacche vanno riportate a fondo valle – ci spiega – ma non è solo un problema di quantità, c’è anche un problema di qualità del pascolo: l’erba verde è molto più appetita, il pascolo dove non piove da tempo è meno appetibile, l’erba è più secca e meno nutriente e gli animali pascolano mal volentieri” e la resa in termini di latte cala. “Quest’anno gli alpeggi, anche per la scarsità di neve, sono in anticipo. Un po’ di pioggia è arrivata e oggi come oggi non siamo in sofferenza – ammette – ma siamo all’inizio, più che all’inizio, per cui dovesse perdurare questa situazione anche in montagna avremo dei problemi”.Questa è la situazione sugli alpeggi, dove, da giugno a fine settembre in piccoli caseifici tra i 1.400 e i 2.300 metri di altitudine nella provincia di Sondrio e di Lecco e in alcuni comuni limitrofi della Val Brembana, si produce il Bitto. Ma la situazione non cambia molto a fondo valle. “A fondo valle nascono i foraggi per gli altri nove mesi all’anno e la gente è molto preoccupata perchè giorni e giorni di un caldo così intenso a giugno non possono non lasciare inquieti – afferma – Noi non abbiamo impianti irrigui perchè la valle ha sempre avuto una buona piovosità quindi il secco lo si prende tutto”.Il fondo valle è dove si produce l’altra Dop, il Valtellina Casera, una produzione che inizialmente destagionalizzava quella del Bitto ma che ormai si fa tutto l’anno. In tutto nel 2021 queste due produzioni hanno generato un fatturato di 14,5 milioni di euro (il 16,4% è Bitto il resto Casera), l’11% in più rispetto all’anno prima. Seppure in crescita, questi numeri devono fare i conti con un altro fattore congiunturale, i rincari di materie prime ed energia: “E’ un’altra ferita aperta – dice Deghi – perchè l’alimentazione delle bovine non si può fare solo con foraggio e fieno, i concentrati, la soia si comprano e quindi c’è una enorme ricaduta sui costi della aziende che si somma alle altre criticità come l’energia, la situazione è preoccupante”. “Nell’ambito delle Dop si lavora affinchè la remunerazione dei prodotti possa consentire alle aziende una prospettiva, il prodotto è ben percepito e viene pagato il giusto ma i conti sono chiari – osserva – almeno per quanto riguarda il sistema Valtellina, produrre nel 2022 costa 10 centesimi al litro in più rispetto del 2021, che vuol dire il 25% in più e non è facile”.A essere più colpite sono le realtà medio-piccole, quelle cruciali per la tenuta del territorio: “Noi abbiamo aziende un po’ più in quota, non proprio quelle in fondo valle o sulle falde laterali, che stanno sul mercato ma oggi sono le più penalizzate e, per certi versi, sono quelle più importanti perchè la loro permanenza è fondamentale proprio per il territorio, sono quelle che non prescindono dall’alpeggio, un sistema imprescindibile fatto tendenzialmente di gente giovane”.E tocca proprio al Consorzio di tutela, in questa fase, supportare le aziende e gli allevatori aiutandoli nella promozione dei due formaggi. In particolare sul Valtellina Casera l’obiettivo è accrescerne la notorietà su tutto il territorio nazionale: “Già a Sud della Lombardia non lo conoscono in tanti” ammette Deghi che riflesse sull’andamento della produzione degli ultimi due anni: “Nel 2020 ci è cascato il mondo addosso: c’era il latte, ma il turismo non c’era, la vendita diretta è mancata e abbiamo prodotto di più ma non c’erano alternative, vendere il latte non era possibile, si prendevano 25-30 centesimi al litro. Nel 2021 quando abbiamo cominciato a vedere che il prodotto teneva, abbiamo fatto solo quello che serviva ma abbiamo addirittura recuperato un po’ valore anche con delle vendite inferiori”. La produzione infatti lo scorso anno è calata di circa un 7% ma a valore è cresciuta dell’11,2% mentre nel 2020 la produzione in quintali era aumentata del 20,4%. “I produttori sanno che è un formaggio su cui si può fare conto ma occorre stare attenti a non vanificare l’attività di promozione fatta dal Consorzio: almeno il 70% del fatturato a oggi lo fa con la grande distribuzione ma è ancora poco conosciuto. Dobbiamo ampliare i confini del prodotto – conclude – non è un formaggio difficile, bisogna trovare il motivo per cui la grande distribuzione possa sceglierlo, creare occasioni di consumo”.