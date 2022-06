Martedì 28 giugno 2022 - 13:09

Istat: olivo e vite le coltivazioni legnose più diffuse in Italia

In 10 anni sostanzialmente invariato uso dei terreni agricoli

Roma, 28 giu. (askanews) – Il tipo di utilizzo dei terreni agricoli italiani non muta sostanzialmente in dieci anni. Oltre la metà della Sau continua a essere coltivata a seminativi (57,4%). Seguono i prati permanenti e pascoli (25,0%), le legnose agrarie (17,4%) e gli orti familiari (0,1%). In termini di ettari di superficie solo i seminativi risultano leggermente in aumento rispetto al 2010 (+2,9%). E’ quanto si legge nel report di presentazione dei primi risultati del settimo Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, svolto tra gennaio e luglio 2021, con riferimento all’annata agraria 2019-2020.L’olivo è ancora la coltivazione legnosa agraria più diffusa insieme alla vite. Le legnose agrarie, infatti, sono coltivate da circa 800mila aziende (-32,8% sul 2010) per una superficie pari a 2,1 milioni di ettari (-8,2%) e una dimensione media di 2,7 ettari. Pur essendo diffuse in tutto il territorio nazionale sono per lo più concentrate nel Mezzogiorno, soprattutto in Puglia, Sicilia e Calabria che complessivamente detengono il 46% delle aziende e il 47% della superficie investita.Tra le coltivazioni legnose agrarie l’olivo è quella più diffusa, seguita dalla vite che riguarda circa 255mila aziende, il 23% del totale, per una superficie pari a oltre 635mila ettari. I fruttiferi, che includono frutta fresca, a guscio o a bacche, sono coltivati in 154mila aziende (-34,8%), per una superficie di oltre 392mila ettari (-7,5%) La coltivazione più diffusa tra la frutta fresca è il melo, con una superficie di oltre 55mila ettari e 38mila aziende. Il nocciolo è la frutta a guscio più diffusa, con il Piemonte in testa per il maggior numero di aziende (oltre 8mila) e il Lazio per la superficie maggiore (oltre 27mila ettari). Gli agrumi mostrano una netta concentrazione in Sicilia, dove la superficie dedicata rappresenta il 55% del totale nazionale.