Martedì 28 giugno 2022 - 09:29

Germania, aziende sempre più riluttanti ad assumere personale

Il barometro dell'occupazione ifo cala

Roma, 27 giu. (askanews) – Le aziende tedesche sono sempre più riluttanti ad assumere nuovo personale. Il barometro dell’occupazione Ifo è sceso a 103,3 punti a giugno, in calo rispetto ai 104,0 punti di maggio. Tuttavia, la domanda di lavoro rimane elevata. La carenza di lavoratori qualificati è ancora un problema chiave per le aziende tedesche.Nel settore manifatturiero, il barometro dell’occupazione è leggermente diminuito. Mentre l’industria elettrica ed elettronica sta ancora cercando di assumere nuovo personale, l’industria chimica ha smesso di assumere per il momento. Anche tra i fornitori di servizi, l’indicatore è diminuito. Tuttavia, la domanda di nuovo personale rimane elevata in molti settori. Le imprese commerciali e di costruzione non hanno in programma di assumere nuovo personale.