Lunedì 27 giugno 2022 - 10:58

Nasce una nuova catena di hotel per business e turismo: Belstay

Progetto di Blantyre Capital, parola chiave: rilancio

Milano, 27 giu. (askanews) – In Italia nasce una nuova catena di hotel quattro stelle per clientela sia business sia leisure, che punta su un elevato rapporto qualità prezzo, a ridosso delle principali città d’arte e di business: è Belstay Hotels, nuovo marchio lanciato da Hotel OpCo, azienda operativa controllata da fondi gestiti da Blantyre Capital, società d’investimento con sede a Londra, che ha creduto nel progetto di rilancio. A curare in Italia l’operazione, il piano industriale e la strategia operativa è stata Garnet Hospitality Partners.Sono appena state aperte quattro strutture – per un totale di circa 800 camere – due a Milano (Linate e Assago), una a Venezia-Mestre e una a Roma (Zona Aurelia), con l’obiettivo di ampliare l’offerta a dieci entro il 2024. Chi viaggia per affari – spiegano dalla catena alberghiera – trova spazi di lavoro flessibili, ampie sale meeting e ristoranti moderni che offrono una cucina internazionale di qualità in un contesto conviviale. Chi soggiorna per piacere può godere di piacevoli aree lounge, verde curato, sale fitness moderne e piscine esterne rilassanti; il tutto subito fuori dai centri storici e a un prezzo conveniente.Nel mondo alberghiero, Belstay vuole presentarsi non soltanto come una soluzione nuova, moderna e caratterizzata da standard di prodotto e servizio internazionali, design italiano, comfort e convenienza. È anche un’ambiziosa operazione di riqualificazione strutturale, rigenerazione commerciale e rilancio occupazionale (oltre 100 addetti).“La parola magica è ‘rilancio’ – ha commentato Roberto Di Tullio, AD di Hotel OpCo -, a partire dal profondo intervento di ristrutturazione attuato in collaborazione con uno studio italiano di interior design di primo livello, la riqualificazione della squadra operativa esistente, l’inserimento di figure manageriali di alto profilo e la creazione di un marchio fondato su passione per la qualità e innovazione, oltre che su una nuova idea di ospitalità periferica piacevole, vitale e interconnessa”.“Siamo entusiasti di collaborare con il team di Garnet – ha aggiunto Daniele Lania, Investment Executive in Blantyre Capital – e far leva sulla loro esperienza sul mercato italiano. Blantyre ha sostenuto la ristrutturazione e riqualificazione degli hotel per cercare di proporre un’offerta avvincente per il mercato italiano. Siamo interessati a far crescere la piattaforma Belstay in Italia nei prossimi anni”.