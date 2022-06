Lunedì 27 giugno 2022 - 15:55

Gallinella (Comagri):siccità, piano da 2 miliardi in L. Bilancio

Pronti a chiedere uno sforzo per avere i fondi stimati da Anbi

CONDIVIDI SU:





















Roma, 27 giu. (askanews) – “Giunti alla quarta crisi idrica in appena dieci anni, è necessario pianificare quanto prima un’azione sinergica su grandi invasi e piccoli accumuli distribuiti territorialmente. Siamo pronti a chiedere uno sforzo nella prossima Legge di Bilancio per un piano shock da 2 miliardi di euro. Questi sono i fondi stimati da Anbi, Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica, necessari per l’attuazione di soluzioni strategiche per affrontare le carenze della gestione idrica in Italia”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (IPF), presidente della commissione Agricoltura.“Da un lato è necessario intervenire con importanti opere, i cosiddetti grandi invasi, dell’altro – aggiunge – servono piccole azioni come il ‘Piano Laghetti’, promosso dalla stessa Anbi, che punta alla realizzazione di 1.000 bacini entro il 2030: in grado di dare acqua potabile, produrre energia, rendere un servizio ambientale e irriguo così da colmare il gap infrastrutturale tra nord e sud Italia”.