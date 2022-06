Giovedì 23 giugno 2022 - 17:47

Toscana, Montemagni: Lucca esclusa da investimenti ferrovie

"Colpa dell'inadeguatezza del Pd"

CONDIVIDI SU:





















Firenze, 23 giu. (askanews) – “In un recente incontro a Bruxelles l’amministratore delegato di Rfi ha spiegato quali saranno gli investimenti dell’azienda nei prossimi dieci anni in Italia. Ebbene sono previsti ingenti e qualificati interventi un po’ dappertutto, ad eccezione di alcune province toscane come, ahinoi, quella di Lucca.” Lo afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Toscana, della Lega.“Di tutto ciò-precisa l’esponente leghista-non si può certamente colpevolizzare le Ferrovie, ma bensì la pochezza e l’inadeguatezza dei politici locali e regionali del Pd che, da anni, hanno amministrato(male) Lucca e la Toscana.” “Abbiamo un’atavica situazione penosa a livello di collegamenti con Firenze-sottolinea la rappresentante della Lega-per non parlare della disgraziata tratta Lucca-Aulla, quotidianamente sulle cronache dei giornali per disservizi vari.” “Domenica-insiste Montemagni-i lucchesi hanno, pertanto, una ghiotta opportunità di cambiare il percorso accidentato e deficitario che ha, fin qui, costellato la gestione del capoluogo; scegliere Mario Pardini, significa puntare su una persona che, sicuramente, saprà portare anche ad Rfi la voce dei tanti cittadini pendolari che, quotidianamente, devono fare i conti con disagi a non finire, arrivando in perenne ritardo al lavoro o a scuola.” “Insomma-conclude Elisa Montemagni-è giunta l’ora di far capire come sia fondamentale avere una linea ferroviaria efficiente per Lucca e l’intera provincia; per anni, l’amministrazione lucchese targata Pd ed i vari Assessori regionali, non ultimo il lucchese Baccelli, sono stati impalpabili; è arrivato, dunque, il momento di puntare a valorizzare Lucca anche sotto il profilo dei collegamenti ferrati.”