Martedì 21 giugno 2022 - 11:48

Cingolani rassicura: il gas non manca, è solo una crisi del mercato

"Qualcuno dietro a una tastiera ha deciso di farci pagare di più"

Roma, 21 giu. (askanews) – “In questo momento abbiamo una crisi del gas che però non è una crisi fisica, ma del mercato”. I prezzi salgono “non perché manca il gas, ma perché qualcuno dietro una tastiera ha deciso di farci pagare di più e su questo nessuno sta facendo abbastanza”. Lo ha affermato il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani intervenendo all’assemblea di Elettricità Futura.Leggo che c’è chi sostiene che questo è il mercato libero e che non va perturbato. Non capisco cosa dovrebbe fare di peggio” prima di intervenire. Come governo italiano “noi abbiamo proposto il price cap europeo. E pian piano – ha rivendicato – è uscito come unica soluzione sostenibile, almeno per rasare i picchi dei prezzi”.Voz/Int13