Lunedì 20 giugno 2022 - 11:29

Milano, Don Papa Rum premia le opere degli studenti NABA

Contest artistico per la realizzazione di un nuovo pack

CONDIVIDI SU:





















Milano, 20 giu. (askanews) – Gloria Ricciardi, Marco Graziaplena, Carlotta Nardi e Silvia Onesti Giorgio De Leo: sono gli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, vincitori del contest artistico finalizzato alla realizzazione di un nuovo pack per Don Papa Rum, il brand di rum premium originario delle Filippine. Al primo posto si è qualificata l’opera “Sugarlandia Life Circle”, di Gloria Ricciardi, selezionata in particolare per la circolarità dell’opera che si ispira al concetto di ecosistema, in cui ogni elemento ha un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli altri, compreso il vulcano Kanlaon al centro e per la corrispondenza con le linee estetiche usate dal brand. Al secondo posto si è qualificata l’opera “Colorful mess” di Marco Graziaplena per la freschezza del tratto e sintesi compositiva, immediatezza visiva, coerenza col brief per la presenza colorata di flora e fauna. Terzi posti assegnati a pari merito alle opere “Sugarlandias Frames” di Carlotta Nardi e Silvia Onesti per una sintesi iconica più vicina alla cultura locale dell’isola; e a “Metamorphosis” di Giorgio De Leocvper l’originalità tecnica e narrativa.Tema sotteso al contest era “Sugarlandia” il soprannome dato all’isola delle Filippine , Negros, con al centro il vulcano Kanlaon che ha reso il terreno particolarmente fertile. L’isola da sola garantisce più della metà della produzione di canna zucchero dell’intero arcipelago filippino ed è al centro della campagna digitale “Secrets of Sugarlandia”, lanciata da Don Papa Rum per sensibilizzare sulla salvaguardia dell’ecosistema dell’isola. Alcune delle specie più a rischio, che nell’isola hanno il loro habitat naturale sono la colomba di Luzon, il maiale filippino, il cervo maculato delle Visayas, il Bucero delle Visayas e il Bucero di Walden. Una parte delle vendite nel periodo estivo di Don Papa andrà a supportare il lavoro di conservazione svolto dalle organizzazioni ambientali presenti sull’Isola, tra cui la Talarak Foundation, che focalizza il proprio operato sulla protezione e ripopolamento delle specie in pericolo endemiche di Negros. L’altra associazione supportata è la Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation, che guida i programmi di conservazione e sostenibilità sull’Isola di Negros e in molti altri luoghi delle Filippine.I vincitori del contest artistico sono stati annunciati, in occasione della Milano Design Week 2022, da Gabriele Rondani, marketing director di “Rinaldi 1957″, la società bolognese che rappresenta in Italia il brand Don Papa Rum. Don Papa Rum è il primo premium single Island rum delle Filippine, oggi terzo mercato per il rum nel mondo dopo India e USA, il nome del brand si ispira al personaggio di Papa Isio, una delle figure della Rivoluzione filippina del XIX secolo. Inizialmente coltivatore di canna da zucchero, Papa Isio ha giocato un ruolo cruciale nel liberare l’Isola di Negros dalla dominazione spagnola. (nella foto: l’opera Sugarlandia Life Circle”, di Gloria Ricciardi)