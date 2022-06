Lunedì 20 giugno 2022 - 17:30

Lagarde: i rischi sulla stabilità finanziaria sono sensibilmente saliti

Possibili pressioni sui rifinanziamenti dei debiti delle imprese

Roma, 20 giu. (askanews) – "Dall'inizio dell'anno i rischi sulla stabilità finanziaria sono sensibilmente aumentati. Il cambiamento delle condizioni finanziarie nel contesto della normalizzazione della politica monetaria e dell'invasione russa dell'Ucraina stanno pesando sulla ripresa dalla crisi Covid. La prolungata alta inflazione, il deterioramento delle prospettive di crescita, sulla scia dei forti rincari di energia, alimentari e materie prime, e delle strozzature nelle catene di approvvigionamento globali, stanno portando ad un aumento dei costi di finanziamento e pesando sulle capacità di procedere al servizio del debito". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante una audizione al Parlamento europeo in qualità di presidente dello European Systemic Risk Board."La confluenza di questi sviluppi e la loro possibile amplificazione vicendevole hanno aumentato l'incertezza e le probabilità di una materializzazione dei rischi", ha proseguito.Peraltro questi sviluppi si sono aggiunti alle vulnerabilità che erano state in parte esacerbate da lockdown e misure restrittive prese dai governi a motivo del Covid."La materializzazione di scenari di rischi può aumentare in maniera rilevante i rischi di rinnovate tensioni di bilancio per imprese e famiglie. Questo riguarda in particolare i settori che sono altamente sensibili ai prezzi di energia e materie prime o che stanno ancora stentando con le ricadute della crisi Covid, in termini di perdite di fatturato e aumento dell'indebitamento. Inoltre – ha detto ancora Lagarde -. I cambiamenti delle condizioni di finanziamento toccheranno in particolare i costi di servizio del debito delle imprese con livelli di rating più bassi e di quelle che sono esposte a prestiti a tassi variabili".