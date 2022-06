Lunedì 20 giugno 2022 - 15:57

Lagarde: chi dubita di determinazione Bce su spread fa grave errore

"Abbiamo dimostrato" di sapere come gire "e lo faremo ancora".

Roma, 20 giu. (askanews) – Sul nuovo strumenti anti frammentazione della Bce “il lavoro è in corso. Ma se i richi lo richiedono la frammentazione sarà affrontata con strumenti appropriati e una flessibilità adeguata La risposta della Bce sarà efficace, proporzionata e in linea con il nostro mandato. Chiunque dubiti della nostra determinazione ad agire commette un grave errore”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante una audizione al Parlamento europeo.“Come reagiremo esattamente dipenderà dalla situazione, ma abbiamo dimostrato” a più ripresa in passato “di poter agire con la flessibilità e la creatività richieste. E lo faremo ancora”, ha assicurato.Secondo Lagarde “se c’è un rischio che la politica monetaria non venga appropriatamente trasmessa dobbiamo intervenire”. E l’assenza di frammentazione “è una precondizione per l’appropriata trasmissione della politica monetaria, che è al centro del mandato della Bce”.