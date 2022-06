Giovedì 16 giugno 2022 - 11:24

Startup, accordo Medelhan-ITS Italy per far rivivere 1.000 case borghi

La startup punta all'obittivo di raccolta fondi di 200mila euro

Roma, 16 giu. (askanews) – Mentre la sua campagna di equity crowdfunding avanza spedita su WeAreStarting e punta all’obiettivo massimo di 200mila euro, Medelhan, la prima piattaforma al mondo a garantire l’incontro mirato one-to-one tra architetti e designer di tutto il mondo, stringe un accordo con ITS ITALY, azienda che si pone la missione di facilitare investimenti nella rigenerazione di comunità e immobili di borghi italiani, centri storici minori e patrimonio demaniale sul territorio italiano.L’azienda, grazie alla collaborazione con diversi comuni italiani, sviluppa progetti immobiliari che vengono proposti a un pubblico di acquirenti proveniente da tutto il mondo, con il desiderio di venire a vivere in Italia o trascorrere soltanto una parte dell’anno nel Belpaese.Gli immobili ristrutturati vengono poi ceduti a prezzi altamente competitivi ai nuovi proprietari che possono così diventare i nuovi abitanti di zone altrimenti a rischio di spopolamento. Attualmente sono 400 gli appartamenti coinvolti nel progetto di ITS ITALY e, nel corso di 3 anni, saranno oltre 1.000 le case dei borghi interessate nell’accordo con Medelhan.Il target naturale di ITS ITALY sono i milioni di stranieri innamorati dell’Italia, principalmente nord europei, e in particolare giovani professionisti tra i 25 e i 45 anni, che hanno l’occasione di trasferirsi comodamente o di viaggiare frequentemente verso l’Italia, altresì italiani di rientro tra gli oltre 3 milioni di cittadini iscritti AIRE in Europa.“Il progetto ITS ITALY è qualcosa in cui crediamo molto”, racconta Roberto Cuneo, CEO e founder di Medelhan. “Noi siamo nati per mettere in contatto designer, architetti e produttori di arredi, ma puntando su un cardine portante che è quello dell’identità made in Italy che il mondo apprezza, richiede e fa sempre la differenza. Un progetto come questo che si pone l’obiettivo di mantenere vivi i borghi decentrati del Paese portando in Sicilia, Puglia, Basilicata, ma anche Toscana o Molise nuovi residenti innamorati dell’Italia che possano arricchire i territori, innescare un processo virtuoso di nuova economia e rinascita è perfettamente nelle nostre corde. In questa ottica, Medelhan si occuperà degli arredi di questi appartamenti con materiali rigorosamente made in Italy attraverso le aziende del suo network e in grado di valorizzare ulteriormente il nostro territorio”.Oltre al coinvolgimento della startup per l’arredamento e la personalizzazione degli appartamenti nei borghi, ITS ITALY sosterrà le attività Medelhan entrando a far parte della compagine azionaria dell’azienda con un investimento iniziale di 50mila euro.Medelhan è una startup molto particolare, perché già nel primo anno di vita ha fatturato 240.000 euro e ha stretto accordi con alcuni fra i brand più importanti al mondo. La campagna di equity crowdfunding su WeAreStarting, permetterà alla startup di crescere più velocemente e attirare ancora più aziende, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento mondiale per i migliori architetti, interior designer e costruttori internazionali.