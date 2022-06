Giovedì 16 giugno 2022 - 17:24

Agroalimentare, in arrivo bando Regione Toscana e-commerce

Destinato a finanziare la Piattaforma per distretti rurali

Firenze, 16 giu. (askanews) – In arrivo la pre-informazione del bando destinato a finanziare la Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari ad opera di Reti d’impresa. I soggetti che possono presentare la domanda saranno i Distretti rurali o biologici, mentre i beneficiari del sostegno saranno le “Reti di impresa” che abbiano almeno una unità produttiva ricadente nel territorio del/dei distretto/i di riferimento.Le Reti di imprese devono essere costituite, per la maggioranza dei soggetti aderenti, da imprese dei settori agricolo e/o agroalimentare mentre le altre imprese partecipanti alla Rete potranno appartenere a settori diversi, purché vi sia coerenza tra gli scopi a cui è diretta la propria attività e le finalità del progetto.“Obiettivo dell’intervento – spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – è promuovere le aree dei distretti rurali e biologici, riconosciuti con due leggi regionali, la 17 del 2017 e la 51 del 2019. Ritengo fondamentali la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, lo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti nelle filiere del sistema agroalimentare regionale. Così come la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra i piccoli operatori indipendenti, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente. Senza poi tralasciare lo sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole, mediante il finanziamento per la creazione di piattaforme logistiche e-commerce multimediali”.Il bando uscirà ad esito della procedura di notifica e in quell’occasione verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla tipologia di costi ammissibili e alla intensità di aiuto, mentre nell’avviso in pubblicazione verranno indicati i criteri di valutazione ed i sistemi di punteggio sulla base dei quali verrà fatta la graduatoria finale.