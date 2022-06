Mercoledì 15 giugno 2022 - 14:22

Stellantis, a Melfi nuovo stop per mancanza di semiconduttori

Dal 17 al 25 giugno. Ferme linee 500X e Jeep Renegade e Compass

Milano, 15 giu. (askanews) – A causa della mancanza “ormai strutturale” di semiconduttori, l’impianto di Melfi di Stellantis si fermerà dalle ore 14 di venerdì 17 giugno a sabato 25 giugno compreso. Lo comunica la Uilm Basilicata al termine dell’incontro con la direzione aziendale. Lo stabilimento di Melfi ha già subito uno stop di 7 giorni dal 6 al 13 giugno sempre per mancanza di componenti.Nello stabilimento in provincia di Potenza Stellantis produce la 500X e le Jeep Renegade e Compass sia termiche che ibride al ritmo di circa 1.200 auto a settimana. Gli addetti, ricorda la Uilm, sono 6.800 più circa 3mila dell’indotto. Il fermo sarà gestito nell’ambito di un accordo solidarietà a zero ore.