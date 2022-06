Mercoledì 15 giugno 2022 - 16:18

Puglia, Industria Felix premia 70 imprese turismo più competitive e affidabili

Cerved presenta in anteprima prospettive crescita aziende pugliesi

Roma, 15 giu. (askanews) – Sono 70 le società di capitali con sede legale in Puglia che venerdì pomeriggio ad Acaya, in provincia di Lecce, saranno insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 43° evento del Premio Industria Felix, quarta edizione dell’industria turistica pugliese, dedicato a quei settori attrattivi per la regione. Tra i premiati si registrano 40 imprese dell’agroalimentare, 15 della moda, 5 per comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento, 5 per la vitivinicoltura, 4 per la ristorazione e 1 per il turismo. Ad essere valutati sono stati i bilanci dell’anno fiscale 2020, gli ultimi disponibili nel complesso, che a causa del Covid-19 è stato l’annus horribilis soprattutto per il turismo.Qui di seguito i nomi delle 70 aziende distinte per sede legale che venerdì parteciperanno con i vertici aziendali. Agroalimentare (40). Bari (19): Agroalimentari Del Colle, Caseificio Coratino, Castello (Acqua Amata), Dolce Bontà Industria Alimentari Dolciaria, Dolciaria Ambrosiana, F. Divella, Forza Vitale Italia, Frantoio Dellorusso, Fungo Puglia, Gr.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo, Micotec Società Agricola, Nutravant, Oleificio Cooperativo Contado, Oropan, Panbiscò, Pastificio Dibenedetto, Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro, Sempreverde Società Agricola, Sudalimenta. Barletta- Andria-Trani (9): Agrilarosa Società Agricola, Caseificio Andriese Bontà Genuina, Caseificio F.lli Simone, Il Pastaio Di Maffei Savino & C., Naturbio Società Agricola, Oleificio Cooperativo Della Riforma Fondiaria Di Andria, Olio Levante, Sinisi, Tentazioni Pugliesi. Brindisi (4): Oliver, Salumificio Santoro, Soave, Soavegel. Foggia (5): Cooperativa Agricola “La Piramide”, Fiordelisi, Ortore, Società Agricola Emmett Italia, Sottolestelle. Lecce (2): Arigliano, Olearia Congedi. Taranto (1): Europan-Sud. Moda (15). Bari (5): Annette Lingerie, Dema Service, Gruppo Tessile Logama, Italkids, Union. Barletta-Andria-Trani (4): Arpex Textiles, Formeidee, Gfm Group, Pezzol Industries. Lecce (6): Brand Label, Emmea, Fashion Academy, Gda, Leo Shoes, Manifattura Matinese. Comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento (5). Bari (2): Brain Pull Società Cooperativa, Roflex. Barletta-Andria-Trani (1): C.S.A.. Lecce (2): Lido San Giovanni Francesco Ravenna, Perruccio. Vitivinicoltura (5). Barletta-Andria-Trani (1): Petroni Vini. Brindisi (1): Vinicola Mediterranea. Foggia (2): Daunia Mosti, Vinicola Dell’Olio. Taranto (1): Miim Società Agricola. Ristorazione (4). Lecce (3): Ma.De.Ma., Pellegrino Vending, Ristosì. Taranto (1): El Cohiba 59. Turismo (1). Taranto (1): Lavinia.I dettagli sull’inchiesta condotta dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento a Il Sole 24 Ore, saranno forniti nell’evento presentato dallo scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone, durante il quale Cerved tramite il senior sales director Giorgio Spina presenterà in anteprima le prospettive di crescita per le imprese pugliesi. L’evento di IFM è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università di Bari, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton e ITS Logistica Puglia.I saluti iniziali saranno portati dall’assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia Gianfranco Lopane, mentre le conclusioni saranno del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale Assuntela Messina. Interverranno inoltre per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment banking Marco Gabbiani, il regional manager Ugo Lombardi e il private banker Virgilio Provenzano, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, il presidente di ITS Logistica Puglia Silvio Busico, i docenti dell’Università del Salento Amedeo Maizza e dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, il segretario e il vice presidente dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa e Vito Clemente, il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e il direttore responsabile di IFM Michele Montemurro.