Mercoledì 15 giugno 2022 - 16:49

Ambiente, Fondazione Cariplo: in 30 anni sostenuti 2.298 progetti

A Cernobbio, seconda tappa di Looking4 per i 30 anni della Fondazione

CONDIVIDI SU:





















Milano, 15 giu. (askanews) – In 30 anni sono stati sostenuti 2.298 progetti per oltre 214 milioni di euro erogati: è il resoconto numerico dei 30 anni di attività di Fondazione Cariplo sulle sole tematiche ambientali e climatiche e sulle iniziative portate avanti dalla propria Area Ambiente. E’ un resoconto però solo parziale perché non dà visibilità all’impatto sociale, culturale e di coesione che ciascuno dei progetti sostenuti ha avuto sui territori e sulle comunità coinvolte.Alle tematiche ambientali Fondazione Cariplo ha deciso di dedicare la seconda tappa del progetto “Looking4”: quattro incontri di ascolto e ispirazione, ciascuno dedicato ad una delle tematiche di intervento di Fondazione Cariplo, arte e cultura, servizi sociali e alla persona, ricerca scientifica, e, appunto, ambiente. Focus della giornata di lavoro – che si è svolta a a Cernobbio, a Villa Erba – “Dalla pianura alle Alpi. Ecosistemi ed economie alla luce dei cambiamenti climatici”. “La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono temi di assoluta rilevanza e attualità che, per essere affrontati in modo efficace e tempestivo, richiedono investimenti consistenti e collaborazione tra le parti. Da sempre cerchiamo di fronteggiare la sfida ambientale supportando i territori, aiutandoli a fare rete e a essere più resilienti, per prepararsi a un futuro sempre più sfidante – ha detto Elena Jachia, direttrice Area Ambiente di Fondazione Cariplo – In questi 30 anni speriamo di aver dato un solido contributo sia nel creare consapevolezza sia nella capacità di reagire in modo concreto ai problemi. Il nostro impegno è far comprendere la valenza dei problemi trovando soluzioni effettive e applicabili alle singole realtà. Il lavoro continua, tanto è stato fatto, ma molto è ancora da fare”.In quest’ambito, dal 2019, è attivo il progetto F2C – Fondazione Cariplo per il Clima, nato con il duplice obiettivo di promuovere la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici in aree territoriali vaste e incrementare la conoscenza e la sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico di cittadini, tecnici e decisori politici. Tra le iniziative promosse da Fondazione Cariplo per il Clima si possono ricordare “Call for Ideas – Strategia Clima” che si pone l’obiettivo di co-progettare insieme ai territori efficienti Strategie di Transizione Climatica e di implementarle attraverso azioni concrete di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico su scala locale. La prima edizione ha visto la selezione dei 4 raggruppamenti territoriali di Bergamo, Brianza Ovest, Brescia e Mantova a cui la Fondazione ha destinato 5 milioni di euro. A questi si sono ora aggiunte le aree di Lentate sul Seveso e Comunità montana Valli del Verbano, che si sono aggiudicate la Call 2021 e riceveranno contributi del valore di 2,2 milioni di euro;Altra attività sostenuta è il “Progetto ClimADA” di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e finanziato da Fondazione Cariplo nata con l’obiettivo di studiare il ghiacciaio dell’Adamello per capire i cambiamenti climatici sull’arco alpino e sui territori circostanti. Lo studio dei 224 metri di ghiaccio estratti nel 2021 permetterà di andare indietro di 1.000 anni circa e ricostruire le condizioni climatiche e ambientali della parte centrale delle Alpi. Inoltre, attraverso la raccolta di dati provenienti dalla fibra ottica installata lungo la verticale di estrazione del ghiaccio, si ottengono inoltre informazioni utili a monitorare il movimento del ghiacciaio e comprendere quale sarà il suo futuro;Infine va ricordato il “Bando Alternative” volto a promuovere una transizione energetica equa verso le fonti rinnovabili attraverso la diffusione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Il bando Alternative si rivolge ad amministrazioni, enti pubblici e privati non profit della Regione Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, mettendo a disposizione un budget complessivo di 1,5 milioni di euro. In questo contesto, Fondazione Cariplo intende supportare con un approccio filantropico ibrido, composto da un servizio di Assistenza Tecnica e da un contributo, le realtà locali interessate in un percorso che prevede da un lato lo sviluppo di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili e di gruppi di autoconsumo collettivo, dall’altro la realizzazione di One Stop Shop (OSS) e “sportelli energia” territoriali.