Martedì 14 giugno 2022 - 11:30

L’inflazione pesa e Fitch abbassa la stima della crescita globale

Ridotta la stima sulla crescita globale al 2,9% dal 3,5%

Roma, 14 giu. (askanews) – Fitch Ratings annuncia di aver ridotto la sua stima sulla crescita globale al 2,9% dal 3,5% del l’ultimo Global economic outlook di aprile, sull’onda dell’intensificarsi delle pressioni inflazionistiche e dei loro effetti sulla crescita. I lockdown in Cina inoltre pesano sulla catena delle forniture mondiali, secondo l’agenzia di rating, che per il colosso asiatico rivede la crescita in peggio di ben 1,1 punti percentuali da marzo al 3,7% attuali. Inoltre i problemi nelle forniture di energia e cibo causati dalla guerra in Ucraina stanno impattando l’inflazione europea più del previsto. Per l’eurozona la revisione al ribasso della crescita è di 0,4 punti percentuali al 2,6%. Per gli Usa la revisione al ribasso è di 0,6 punti percentuali al 2,9%.Bea/Int14