Martedì 14 giugno 2022 - 18:24

Lavoro, accordo per ricollocazione addetti Logistica Maddaloni

A rischio circa 84 dipendenti per chiusura sito Caserta

Roma, 14 giu. (askanews) – “Raggiunto un importante accordo fra sindacato e imprese coinvolte perché nessun lavoratore rimanga senza occupazione e conseguentemente senza salario”. A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sulla procedura di licenziamento per 84 dipendenti, addetti alla movimentazione delle merci del magazzino della Gdl (Gestione deposito logistica), che lavora in appalto per Logista, multinazionale spagnola del tabacco, a Maddaloni (Caserta), spiegando che “è un risultato importante anche a seguito del silenzio assordante del Ministero dello Sviluppo Economico e del mancato intervento della Regione Campania per assicurare continuità occupazionale e produttiva nell’area di Maddaloni e Caserta”.“Sono stati messi a disposizione – riferiscono le organizzazioni sindacali – 40 posti di lavoro presso il deposito di Anagni (Frosinone) di Logista. I lavoratori saranno assunti dalla società Elpe Global Logistic Services che gestisce il deposito fiscale di lavorazione dei prodotti del tabacco di Logista. Verranno riconosciute le stesse condizioni contrattuali e salariali del contratto nazionale della logistica trasporto merci e spedizione, compresi anzianità di servizio”.“Inoltre – spiegano i sindacati – sono disponibili 96 posti di lavoro nell’area compresa tra le province di Caserta e Napoli presso aziende strutturate che ricercano figure professionali con qualifiche possedute dai lavoratori interessati. Le domande e le selezioni per l’assunzione saranno svolte dall’agenzia di somministrazione Talenti che ha svolto l’attività ricollocazione delle persone”.“La garanzia per tutti – spiegano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – è l’assunzione entro il prossimo 31 luglio, nei tempi previsti dalla legge per la procedura di licenziamento. A tutti i lavoratori verrà riconosciuto un sostegno economico per alleviare i disagi sopportati e le assunzioni saranno tutte a tempo pieno e indeterminato”.